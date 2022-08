Interfax: Turkije gaat deels in roebels betalen voor Russisch gas

Turkije gaat deels in roebels betalen voor Russisch aardgas.

Dat hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan afgesproken, aldus het Russische persbureau Interfax bij monde van vicepremier Alexander Novak.

Poetin en Erdogan hadden een ontmoeting van vier uur in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee. De twee leiders spraken verder af nauwer economisch samen te gaan werken op het gebied van transport, landbouw, handel, energie, toerisme en bouw. Ze spraken in een gezamenlijke verklaring van het belang van vertrouwen in de onderlinge relaties voor regionale en internationale stabiliteit.

Rusland levert volgens Novak jaarlijks ongeveer 26 miljard kubieke meter gas aan Turkije. Dat is goed voor 45 procent van de Turkse gasimport. Het is niet duidelijk hoeveel gas Turkije gaat betalen in roebels. Rusland levert ook een kwart van de Turkse import van ruwe olie.



Sancties

Rusland kondigde in maart aan dat "onvriendelijke landen" hun gasrekening in roebels moesten gaan betalen. Tot die landen behoren alle lidstaten van de Europese Unie. Rusland sloeg daarmee terug voor de westerse sancties die het land opgelegd kreeg na de inval in Oekraïne. Turkije staat niet op de Russische lijst van "onvriendelijke landen".

Poetin had eerder op dag al Erdogan bedankt voor zijn bemiddeling bij het recent gesloten akkoord om de graanexport vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee te hervatten. De export van landbouwproducten was maandenlang geblokkeerd na de Russische invasie van Oekraïne. Turkije onderhoudt nauwe banden met zowel Oekraïne als Rusland, ondanks enkele belangrijke verschillen met Moskou over regionale kwesties.

