Chinese militairen dringen Taiwanese wateren en luchtruim binnen

Tientallen Chinese vliegtuigen en schepen zijn de Taiwanese wateren en het luchtruim zaterdag binnengegaan tijdens een grote militaire oefening.

Volgens Taiwan gaat het om twintig gevechtsvliegtuigen, veertien andere vliegtuigen of helikopters en veertien marineschepen.

China is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan nadat de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi de eilandstaat had bezocht. Tijdens de oefening zijn simulatie-aanvallen uitgevoerd op Taiwan en op Japanse en Amerikaanse militaire schepen die in de buurt van Taiwan liggen.

Meestal wordt de middenlijn van de Straat van Taiwan door China en Taiwan gerespecteerd. Taiwan ligt op ruim 100 kilometer van China. De eilandstaat wordt door China gezien als afvallige provincie.

