Opnieuw leider Palestijnse verzetsbeweging gedood bij Israëlische luchtaanval

Door een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook is opnieuw een Palestijnse leider van verzetsbeweging Islamitische Jihad om het leven gekomen.

Het gaat om Khaled Mansour, heeft de beweging zondag bevestigd, nadat het Israëlische bezettingsleger zaterdagavond in een verklaring zei dat "kopstukken van Islamitische Jihad geneutraliseerd zijn".

Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood. Het totale aantal doden in de Gazastrook als gevolg van Israëlische agressie is inmiddels opgelopen tot zeker 29. Ook zijn sinds vrijdag zeker 250 Palestijnen gewond geraakt. Onder de doden zijn minstens zes kinderen.

In de nacht van zaterdag op zondag voerde het Israëlische leger meerdere acties uit in de Westelijke Jordaanoever. Daarbij werden volgens Israël zeker "twintig leden van Islamitische Jihad opgepakt".



Vluchtelingenkamp

Meerdere kinderen zijn volgens Hamas om het leven gekomen door een Israëlische aanval nabij het vluchtelingenkamp Jabalya. Israël zegt juist "onweerlegbaar" bewijs te hebben dat de kinderen zijn gedood door een mislukte raketlancering van Islamitische Jihad, die grote aanwezigheid heeft in Gaza. Palestijnse militanten zouden de afgelopen dagen ook meer dan vierhonderd raketten op Israël hebben afgevuurd. Israëlische hulpdiensten melden dat bij deze aanvallen voor zover bekend geen slachtoffers zijn gevallen.



Israël hervatte de luchtaanvallen op de Gazastrook zaterdag na een eerdere reeks aanvallen een dag eerder. Daarbij werden volgens het Israëlische leger vijftien Palestijnen gedood, onder wie Al-Jabari.



Onrust

De Israëlische agressie in Gaza begon maandag na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad. Het tweetal werd opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De organisatie dreigde vervolgens met aanvallen, waarop het Israëlische bezettingsleger enkele dagen lang gebieden aan de rand van de kuststrook afzette en het alarmniveau verhoogde.

De VN-Veiligheidsraad komt maandag achter gesloten deuren bijeen om de luchtaanvallen op de Gazastrook te bespreken. De Verenigde Arabische Emiraten, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en China hadden hiertoe een verzoek ingediend.

© ANP 2022