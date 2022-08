Egypte meldt mogelijk bestand in Gaza dat zondagavond ingaat

Egyptische bemiddelaars hebben gezegd dat ze in hun pogingen een wapenstilstand te regelen in de Gazastrook Israël bereid hebben gevonden zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) de wapens te laten rusten.

Ze wachten echter nog steeds op een antwoord van de Palestijnse kant in de Gazastrook. Een Palestijnse functionaris heeft echter laten weten dat er zondagavond een bestand van kracht wordt en hij sprak over 19.00 uur.

Het Palestijnse verzet beschiet de Israëlische bezetters vanuit de Gazastrook. Israël bombardeert sinds vrijdag weer de dichtbevolkte afgegrendelde strook land waar meer dan twee miljoen Palestijnen vast zitten. Het is meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer.

Egypte bemiddelt vaker wanneer Israël aan het moorden slaat in Palestijnse gebieden. Het land is ook medeplichtig aan de totale isolatie van de bevolking van de strook door over het algemeen de grens van ruim 10 kilometer tussen Egypte en de strook dicht te houden.

© ANP 2022