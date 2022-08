Marokko: overbevolking gevangenissen met 25% toegenomen

marokko 7 aug 16:01

Het Marokkaanse Observatorium voor Gevangenissen zei: "Het jaar 2021 was niet getuige van een merkbare verandering in de omstandigheden van vrouwelijke gevangenen en gevangenen in gevangenissen in Marokko, en ze bleven stagneren."



Een rapport van het Observatorium, uitgegeven op donderdag, onthulde de voortzetting van het fenomeen van de overbevolking van de gevangenissen, waarbij de nadruk werd gelegd op de toename van het aantal gevangenen sinds 2017, en de overgang van hun aantal van 83.102 gevangenen naar ongeveer 89.000 in 2021, een stijging van 25 % vergeleken met de afgelopen 10 jaar. Het Observatorium bekritiseerde de omstandigheden van gevangenisinstellingen, mannelijke en vrouwelijke gevangenen, voor het jaar 2021, opgesteld onder de slogan: "De staat van gevangenissen is een spiegel van de samenleving, dus hoe willen we het?" De goedkeuring door de autoriteiten van oplossingen voor gevangenisomstandigheden die volgens hem een ​​"mensenrechtenbenadering als methode om ze te beheren" missen. Hij voegde eraan toe dat "het fenomeen van overbevolking een algemeen kenmerk is geworden van gevangenissen in Marokko, wat de uitvoering van rehabilitatie- en re-integratieprogramma's belemmert en het genot van fundamentele mensenrechten verhindert, met name het recht op fysieke en psychologische gezondheid, het recht op adequate ruimte en goede en evenwichtige voeding.”

Het Marokkaanse Observatorium voor Gevangenissen bekritiseerde wat het beschreef als "het beleid om toevlucht te nemen tot voorlopige hechtenis en voorlopige hechtenis tegen vrouwelijke gevangenen en minderjarigen", die nu 2,34 procent van de algemene gevangenispopulatie uitmaken. Wat een gerelateerd onderwerp betreft, onthulde zijn rapport dat hij de "hongerstakingen" in de gevangenissen van het koninkrijk bleef opvolgen, waarbij hij aankondigde dat er vorig jaar 1158 gevallen waren. Ten slotte riep het Observatorium in zijn aanbevelingen op om "een participatieve benadering in te voeren bij het beheer van de gevangenissector tussen officiële instellingen en instellingen van het maatschappelijk middenveld", en het Parlement op te roepen "de doodstraf af te schaffen en de uitgifte van een moderne gevangenishervorming en rehabilitatie te bespoedigen wet die rekening houdt met een grondige herziening van punitief beleid en systemen.” Het riep de regering ook op om "het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ratificeren en de aanbevelingen van verdragscomités met betrekking tot de rechten van gevangenen uit te voeren en uit te voeren."





