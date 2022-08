VN: afgelopen dagen meer dan 120 doden en gewonden in Afghanistan

De afgelopen dagen zijn er in Afghanistan meer dan 120 doden en gewonden gevallen, zeggen de Verenigde Naties.

De organisatie roept de Taliban op meer veiligheid te bieden voor minderheden, zodat zij hun religieuze diensten kunnen houden zonder vrees te worden aangevallen.

Daesh claimde verantwoordelijkheid voor verschillende bombardementen die het afgelopen weekend in Afghanistan werden uitgevoerd. Op vrijdag en zaterdag werden daarbij sjiitische moslims in het westen van hoofdstad Kabul slachtoffer.

Zondag zou er volgens onbevestigde berichten opnieuw een bombardement hebben plaatsgevonden. Het doelwit was volgens de lokale nieuwszender Kabul News een bus in de wijk Chandawol in de Afghaanse hoofdstad, waar ook veel sjiitische moslims wonen.



Daesh is sinds 2014 actief in Afghanistan en wordt gezien als de grootste veiligheidsuitdaging van het land sinds de Taliban in augustus de macht over het land hebben overgenomen. Andere recente aanvallen in Kabul op vooral sjiieten werden ook door Daesh opgeëist.

De sjiitische Hazara-minderheid maakt tussen de 10 en 20 procent uit van de overwegend soennitische bevolking van Afghanistan, dat 38 miljoen inwoners telt.

