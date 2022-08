Bestand Gazastrook wordt vooralsnog nageleefd

Een door Egypte tot stand gebracht staakt-het-vuren in het Gaza-conflict wordt vooralsnog nageleefd.

Het Israëlische leger heeft geen nieuwe bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Inmiddels is ook een grensovergang weer open.

Na drie dagen vechten ging de wapenstilstand om 23.30 uur lokale tijd in. Het Israëlische leger had een militaire operatie gelanceerd met luchtaanvallen op Palestijnen in de Gazastrook, waarbij enkele kopstukken van de beweging werden gedood. De Israëlische agressie begon na de arrestatie van een leider van het verzet een week geleden op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens het Israëlische bezettingsleger vuurden militante Palestijnen als reactie sinds vrijdag "meer dan duizend" raketten af richting Israëlische steden, tweehonderd raakten de Gazastrook zelf. In de Gazastrook vielen sinds vrijdag 44 doden en 360 gewonden. Onder de doden waren vijftien kinderen en vier vrouwen.



Enkele uren nadat het bestand was ingegaan, heropende Israël een grenspost in het zuiden van Gaza. Vrachtwagens met brandstof konden daardoor weer de smalle landstrook inrijden.

Afgelopen zaterdag moest de enige elektriciteitscentrale in Gaza worden stilgelegd door brandstoftekort. De 2 miljoen inwoners hadden daardoor maar een paar uur elektriciteit per dag. De grensovergangen met Israël waren bijna een week geleden gesloten. Palestijnen kunnen nooit vluchten voor het Israëlische geweld.

