Doden en gewonden bij Israëlische invallen op Westelijke Jordaanoever

De Israëlische militaire politie heeft drie Palestijnen gedood bij woninginvallen in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Het gaat volgens het Israëlische leger onder anderen om een hoge commandant van verzetsbeweging Al-Aqsa Martelarenbrigades. De tweede dode is volgens het leger "een andere terrorist die in het huis was". De derde is een minderjarige jongen (16) die op straat liep.

Niet alleen bij de woning in Nablus, maar ook elders in de bezette stad heeft het Israëlische bezettingsleger invallen gedaan. Hulporganisatie Rode Halve Maan zegt 69 mensen met schotwonden te hebben behandeld. Er raakten geen Israëlische militairen gewond.

De door Israël gezochte commandant zou hebben geweigerd zichzelf over te geven en barricadeerde zich met anderen in zijn woning. Het Israëlische leger besloot daarop raketten op het huis af te vuren. De Al-Aqsa Martelarenbrigades, een van de belangrijkste milities onder de regerende Fatah-partij, dreigen met een tegenaanval.



Dagelijkse operaties

De Israëlische bezetters voeren al maandenlang bijna dagelijks aanvallen uit op de Westelijke Jordaanoever. De nieuwe gewelddadigheden komen kort na het begin van een wapenstilstand die de groepering en Israël hadden gesloten na drie dagen van luchtaanvallen op Gaza.

Israël startte vrijdag met het bombarderen van posities van verzetsgroep Islamitische Jihad in de Gazastrook. Die reageerden daarop met het afvuren van raketten. Er stierven 46 Palestijnen waaronder 16 kinderen en ook vielen er zo'n 360 gewonden. Het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam met hulp van Egypte, ging zondagavond in.

