Droogte hakt in op Marokkaanse landbouw: graanopbrengst 67% lager

Droogte heeft in Marokko het gehele groeiseizoen flink huisgehouden. Het zorgt niet alleen voor minder hectares graan, maar ook voor een fors lagere opbrengst.

De productie van de drie belangrijkste granen wordt geschat op 34 miljoen kwintalen, een daling van 67 procent in vergelijking met het vorige landbouwseizoen, meldt het Ministerie van Landbouw maandag.

De graancampagne van dit jaar behoort daarmee tot de slechtste in het afgelopen decennium. Het ingezaaide graanareaal bedroeg ​​3,6 miljoen hectare, tegenover 4,35 miljoen hectare vorig jaar.

De landbouwcampagne registreerde eind mei een neerslag van 199 mm. Dat is 34 procent minder dan een jaar eerder en zelfs 44 procent lager dan het 30-jarige gemiddelde (355 mm).



Behalve dat het minder regende viel de meeste neerslag ook nog eens op ongunstige momenten. Een derde van de regenval werd geregistreerd in de maanden november en december en 53 procent in de maanden maart en april.

De zeer lage regenval in het land, of de totale afwezigheid van regenval in bepaalde regio's tijdens de maanden januari en februari, veroorzaakte een vertraging in de korrelvulling en een significante daling van de opbrengsten.

