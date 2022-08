Israëlische maaltijdbezorger HAAT binnenkort in Marokko

De Israëlische maaltijdbezorgdienst HAAT binnenkort ook beschikbaar in Marokko.

Dat meldt de Israëlische pers maandag.

De onderneming haalt momenteel geld op bij investeerders om de uitbreidingsplannen te realiseren. Het bedrijf heeft momenteel 100 mensen in dienst heeft en biedt klantenservice in het Hebreeuws, Arabisch en Engels, en binnenkort ook in het Frans.

Een kwart van de Marokkanen gebruikt weleens een maaltijdbezorg-app, blijkt uit recent onderzoek van marketingbureau Sunergia. De apps zijn het populairst onder jongeren tussen 18 en 24 jaar (41 procent) en worden grotendeels gebruikt in stedelijke gebieden.

