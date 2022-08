Buitenlandminister VS in Afrika om Russische invloed te dwarsbomen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is op rondreis in Afrika om daar de diplomatieke invloed van Rusland tegen te gaan.

Op de planning staat een bezoek aan Zuid-Afrika, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

Officieel willen de Verenigde Staten (VS) hun nieuw strategische plan voor sub-Sahara Afrika ontvouwen maar achter de schermen doet zich een diplomatieke strijd tussen de VS, Rusland en China voor. Afrika is een cruciale speler in de diplomatieke strijd tussen de drie grootmachten maar het continent laat zich niet zomaar opvrijen.



Post-Trump-tijdperk

Bij zijn eerste bezoek aan Afrikaeind vorig jaar wou de toen nog kersverse buitenlandminister de schade gaan beperken. Zijn Democratische president Joe Biden ging opnieuw de Afrikaanse landen omarmen als partners in de strijd tegen de klimaatopwarming, de voedselschaarste en de pandemieën. Zeer actuele thema's die een dringende oplossing vergen.

Op zijn tweede reis gaat Blinken verder op dat pad. Zo hield hij in Pretoria een "strategische dialoog" met zijn ambtsgenoot Naledi Pandor en beloofde hij haar steun voor de aanpak van die wereldproblemen die Afrika meer treffen dan de meeste andere werelddelen.



De boodschap dat de VS na het Trumptijdperk helemaal terug zijn en klaar voor nieuwe handelsrelaties wordt alvast in Zuid-Afrika op scepsis onthaald.



Congo en Rwanda

Blinken landde dinsdag in de Democratische Republiek Congo voor de tweede stop op zijn Afrikareis. De Congolese autoriteiten en talrijke organisaties verwachten dat Blinken er de steun van Rwanda aan de rebellen van M23 aan de kaak zal stellen.

Blinken landde op de luchthaven van Ndjili, waar hij werd ontvangen door zijn Congolese ambtsgenoot Christophe Lutundula. Later op dinsdag staat ook nog een ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi op de planning.



Tshisekedi wil het met Blinken hebben over de spanningen tussen Congo en buurland Rwanda in verband met de opstand van M23 in het oosten van het land. Congo beschuldigt Rwanda ervan de rebellen te steunen, wat Kigali op zijn beurt dan weer ontkent.

Ook negentien hulporganisaties, waaronder Human Rights Watch, hebben Blinken in een brief opgeroepen tot een strenge stellingname tegen Rwanda.



Rebellengroep

M23, of de Beweging van 23 Maart, is een door Tutsi’s gedomineerde rebellengroep die in 2013 verslagen werd. Maar vorig jaar nam de rebellengroep de wapens weer op. Het verweet Congo dat het de akkoorden niet nakwam over de demobilisatie en re-integratie van rebellen.

De gevechten verhevigden nog in maart, waarbij M23 stukken grondgebied veroverde en Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, tot enkele tientallen kilometers naderde. Eind juli kwamen bij protesten in Goma en Butembo, twee steden in het oosten van de DRC, drie VN-militairen om het leven, waaronder twee Marokkaanse blauwhelmen.

Na zijn doortocht in Congo reist Blinken later deze week nog door naar Rwanda.

© MAROKKO.NL 2022