Rusland lanceert Iraanse satelliet te midden van beschuldigingen in Oekraïne

Rusland lanceerde dinsdag een Iraanse observatiesatelliet vanuit Kazachstan na bezorgdheid over westerse aantijgingen dat Moskou de satelliet kan gebruiken om zijn offensief in Oekraïne te ondersteunen.

Iran heeft echter ontkend dat de Khiam-satelliet, die in een baan om de aarde werd gebracht op een Sojoez-raket, onder Russisch toezicht zou staan.

The Washington Post meldde eerder dat Moskou aan Teheran heeft laten weten "van plan te zijn" de satelliet voor enkele maanden of langer te gebruiken om militaire doelen in Oekraïne te monitoren, aldus Amerikaanse functionarissen.

De krant meldde dat de satelliet, genoemd naar de Perzische dichter en wiskundige Omar Khayyam, door Rusland is geproduceerd en is uitgerust met een hoge-resolutie-camera waarmee Teheran "gevoelige installaties in Israël en de Golf" kunnen bewaken.



De Iraanse ruimtevaartorganisatie meldde daarentegen dat het de satelliet "vanaf de eerste dag" zal controleren en dat bovendien "geen enkel derde land toegang heeft tot zijn informatie".



Ruimtevaart

De lancering van de satelliet door Rusland komt op een cruciaal moment voor ruimtevaartorganisatie Roscosmos, die heeft eerder gedreigd de samenwerking met westerse landen vanaf 2025 te beëindigen als westerse sancties niet worden opgeheven.

Door het isolement van het westen heeft Rusland zich steeds meer tot Afrika, het Midden-Oosten en Azië gewend als bronnen van handel en diplomatieke steun. Het heeft zijn vermogen om satellieten te lanceren aan boord van zijn zware Sojoez-raketten aangeprezen als een van de voordelen van de samenwerking met Moskou.

