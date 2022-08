Marokko in top 5 landen waar WiFi wordt 'gedeeld' met buren

De meeste inwoners in Marokko zullen geen moment aarzelen om de internetverbinding van buren te "lenen".

Samen met Zwitserland staat Marokko wereldwijd op de vierde plaats van landen waar internetverbindingen worden gedeeld met omwonenden. Maar liefst negen procent van de ondervraagden deelt de WAN-verbinding met buren, blijkt uit Duits onderzoek.

Bovenaan de lijst staan België (16 procent), gevolgd door Nederland (eveneens 16 procent) en Mexico (14 procent). Marokko is het enige Afrikaanse land in de lijst en volgens het Duitse onderzoeksbureau komt dat vanwege de hoge internetpenetratiegraad (52 procent) in het land, aanzienlijk hoger dan het Afrikaanse gemiddelde van 9,3 procent.

De Amerikanen en Chinezen delen daarentegen het minst vaak de internetverbinding. De twee landen staan onderaan de lijst met respectievelijk drie en twee procent.

