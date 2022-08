Corona in Marokko: vierde coronagolf officieel voorbij

In Marokko is de vierde coronagolf officieel ten einde gekomen.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Het land registreerde twee opeenvolgende weken van een verlaagde risico op een coronabesmetting (code groen).

De vierde coronagolf heeft elf weken huisgehouden en bereikte tussen 20 juni en 3 juli zijn hoogtepunt, een week voor het offerfeest Eid al-Adha. De vieringen rondom het belangrijkste religieuze feest zorgden bovendien niet voor een nieuwe toename in het aantal besmettingen.

Het was de tweede keer dat de Omicron-variant van het coronavirus zorgde voor een opleving van het aantal besmettingen. Ondanks dat de besmettingsgraad van de laatste Omicron-golf vergelijkbaar is met de golf begin dit jaar, was de ernst van de besmettingen dit keer aanzienlijk lager. Dat komt voor een groot deel door de hoge vaccinatiegraad van 80 procent, stelt Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie.



Lamrabet waarschuwt daarentegen wel voor een eventuele nieuwe opleving in de herfst. Het eind van de huidige golf betekent immers niet het einde van de epidemie, benadrukt Lamrabet.

Het land registreerde in de afgelopen twee weken gemiddeld 150 nieuwe besmettingen en twee stergevallen per dag.

