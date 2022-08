1132 buitenlanders zitten vast in Marokkaanse gevangenissen

Het aantal buitenlandse gedetineerde in Marokkaanse gevangenissen is vorig jaar opgelopen tot 1.132.

Dat blijkt uit gegevens van het Marokkaanse Observatorium voor Gevangenissen (OMP)

De meeste gevangenen komen uit Nigeria (122) en 195 zijn afkomstig uit Europese landen, waarvan 73 uit Spanje en 70 uit Frankrijk. 133 gedetineerden komen uit Arabische landen, waarvan 55 uit buurland Algerije. Van alle buitenlandse gevangenen is 69 vrouw.

Net als Marokkaanse gevangenen hebben ook buitenlandse gedetineerden toegang tot een beroepsopleiding in de gevangenis, sociale bijstand of sportactiviteiten, meldt OMP. Ook komen de gedetineerde in aanmerking voor cursussen Arabisch om hun integratie in het detentiecentrum te vergemakkelijken.

Het OMP-rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd, volgt de situatie in Marokkaanse gevangenissen en hun inzet om de internationale verdragen die Marokko heeft ondertekend met betrekking tot de humane behandeling van gevangenen na te leven.

