Marokkaanse berberaap-populatie bedreigd door bosbranden

De recente bosbranden in Marokko veroorzaken behalve materiële schade ook een bedreiging voor berberapen in Marokko.

De bosbranden die eind juli het rifgebergte in het noorden van Marokko teisterden hebben ook grote delen van het Bouhachem Nationaal Park getroffen. De populatie van bedreigde berberapen (Macaca sylvanus) staat er onder druk.

Volgens Imad Cherkaoui, Nationaal Comité voor het behoud van de natuur (IUCN), was de bosbrand "één van de meest verwoestende van de afgelopen 40 jaar." en heeft deze een desastreuse impact gehad op de wilde dieren die in Bouhachem-reservaat leven. Veel van die dieren staan op rode lijst voor bedreigde diersoorten van IUCN.

Van de 4.000 berberapen in het bos zijn er tot nu toe al 23 dood aangetroffen, omgekomen door het vuur. Gevreesd wordt dat het aantal doden aanzienlijk hoger ligt. De dode makaken maakten onderdeel uit van een groep van 56 makaken die het dichtst bij het getroffen gebied woonden.



Barbary Macaque Conservation in the Rif (BMCRif), een regionale NGO, schat het aantal dode berberapen op enkele honderden. "Veel ooggetuigen zagen verschillende makaken de vlammen ontvluchten", zei BMCRif-chef Ahmed El Harrad.

"We zijn bezorgd dat honderden Bouhachem-makaken zijn gedood of zullen sterven als gevolg van brandwonden of longschade. Door het verdwijnen van rijke bosgebieden zijn ook hun voedselbronnen verdwenen en zullen deze naar verwachting pas in september of oktober beginnen met herstellen.



Berberapen zijn kuddedieren en vormen de enige groep makaken die buiten Azië leven. De berberaap maakt deel uit van een familie van 23 soorten en leeft voornamelijk in Marokko en in kleine aantallen in Algerije. Op de Rots van Gibraltar leeft ook nog een kleine populatie van 300 berberapen.

In Marokko leven berberapen in de bergachtige gebieden van de Rif en de Midden-Atlas. Hun aantal wordt geschat op minder dan 10.000. Ze wordem met uitsterven bedreigd. Naast illegale exploitatie, vangst en verkoop, worden de berberapen bedreigd door ontbossing en "moderne" problemen zoals obesitas, veroorzaakt door de consumptie van voedsel dat niet in hun natuurlijke omgeving voorkomt.

