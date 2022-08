Studie: minderbedeelden sterven in Marokko vier jaar eerder dan rijkere landgenoten

De levensverwachting van minderbedeelden in Marokko is bij geboorte al aanzienlijk lager dan bij welvarendere landgenoten.

Armen sterven in Marokko vier jaar eerder dan rijkere Marokkanen, blijkt uit onderzoek van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP.

De levensverwachting verschilt naargelang de regio en de sociale groep. Stadsbewoners leven langer dan dorpsbewoners, met name vanwege de betere toegang tot de gezondheidszorg.

Wel is de gemiddelde levensverwachting in Marokko sinds de jaren zeventig aanzienlijk gestegen. In het begin van de jaren zestig werd een gemiddelde Marokkaan 47 jaar, nu ligt de levensverwachting op gemiddeld 75 jaar.

De strijd tegen kindersterfte heeft aanzienlijk bijgedragen aan het verhogen van de gemiddelde levensverwachting.

