Werkloosheid Marokko in tweede kwartaal gedaald naar 11,2%

Het werkloosheidscijfer van Marokko is aan het einde van de eerste helft van 2022 licht gedaald tot 11,2 procent.

Dat is een afname van 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP.

De werkloosheid is in stedelijke gebieden het hoogst. Daar daalde het cijfer met 2,7 procent naar 15,5 procent. Op het platteland is de werkloosheid afgenomen met 0,6 procent naar 4,2 procent. De werkeloosheid onder vrouwen is met 15,1 procent hoger dan onder mannen (9,9 procent).

De afgenomen werkloosheid is vooral merkbaar onder de bevolking van 25-34 jaar. De werkloosheid onder Marokkaanse afgestudeerden is het afgelopen jaar licht gedaald, van 20,4 procent naar 18 procent. De werkloosheid onder de niet-gediplomeerde bevolking is gezakt van 5 procent naar 3,6 procent.

