Verdachte aangehouden na reeks moorden op moslims in VS

De politie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een man opgepakt die vermoedelijk betrokken is bij een reeks moorden op moslims.

De zaak leidde zowel in binnen- als buitenland tot angst en verontwaardiging.

De politiechef van de stad Albuquerque meldt dat de auto van de verdachte was gelokaliseerd en dat daarop de bestuurder is aangehouden. "Hij is onze hoofdverdachte voor de moorden", stelt Harold Medina.

De eerste in de reeks moorden vond in november plaats. Nog eens drie mannen werden in de afgelopen twee weken gedood. De slachtoffers zijn allemaal min of meer uit het niets doodgeschoten en waren van Pakistaanse of Afghaanse komaf.



De moorden zorgden voor onrust onder de kleine moslimgemeenschap in Albuquerque, waar zo'n 565.000 mensen leven.

Ook president Joe Biden sprak dit weekend zijn verontwaardiging uit over de moorden.

