Export Marokkaanse autobranche met 30% gestegen, hoogste aantal in 5 jaar

De Marokkaanse auto-export is in de eerste zes maanden van het jaar opgelopen naar 52 miljard DH (€ 4,9 miljard), het hoogste aantal van de afgelopen vijf jaar.

De export uit de sector is eind juni 2022 opgelopen met 30,1 procent, meldt het deviezenkantoor.

Ondanks de hoge export daalde het aandeel van de autobranche in de exportcijfers van het land met 2,1 procent vanwege de verhoogde exportcijfers van fosfaten en hun derivaten, de landbouw en agrovoeding, evenals de textiel- en leersector.

De opbrengsten uit de verkoop van fosfaten en derivaten stegen met 84,3 procent tot 57,46 miljard DH (€ 5,4 miljard). De toename is het gevolg van de hogere prijs voor de grondstoffen; de geëxporteerde hoeveelheden zijn in de eerste zes maanden juist met 15,1 procent gedaald.



De export in de landbouw- en agrovoedingssector is eind juni opgelopen tot 46,28 miljard DH (€ 4,4 miljard), een toename van 24,8 procent. De stijging werd veroorzaakt door hogere verkoopcijfers in de voedingsindustrie (+30,8 procent) en landbouw, bosbouw en jacht (+19,1 procent).

De export van textiel en lederwaren steeg in de eerste zes maanden met 32,4 procent. Ook daar is de uitgevoerde handel in confectiekleding (+36,3 procent) , breigoed (+27,4 procent) en schoeisel (+27,9 procent) toegenomen.

