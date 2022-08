Poetin belt met leider Mali over levering voedsel en brandstof

De Russische president Vladimir Poetin heeft de leider van het Sahelland Mali gesproken over eventuele leveranties door Rusland van voedsel, brandstof en kunstmest.

De leider van het arme en verscheurde land, Assimi Goïta, dankte voor de steun die Poetin aanbood.

Goïta kwam in een militaire staatsgreep in 2020 aan de macht en heeft tal van conflicten met westerse landen en buurlanden. Het was de vierde staatsgreep sinds het land onafhankelijk werd van Frankrijk in 1960. Hij maakt gebruik van omstreden Russische huurlingen in de strijd tegen terroristen in Mali.

Mali telt meer dan 21 miljoen inwoners en lijdt net als veel andere landen onder het wegvallen van een groot deel van essentiële importproducten als gevolg van exportproblemen in Oekraïne en Rusland. De Russische inval heeft Oekraïense havens geblokkeerd en de export van Rusland wordt volgens Moskou bemoeilijkt door handelssancties.

