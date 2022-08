Scholz wil gaspijpleiding van Portugal naar Centraal-Europa

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz pleit voor de bouw van een gaspijpleiding tussen Portugal en Centraal-Europa. De leiding moet dan via Spanje en Frankrijk lopen, zo gaf hij aan tijdens een persconferentie in Berlijn.

Scholz zegt dat zo'n pijpleiding eigenlijk allang gebouwd had moeten worden en nu erg wordt gemist door de oorlog in Oekraïne. Rusland levert geen gas meer aan een aantal Europese landen, zoals Polen, Nederland, Finland en Bulgarije. De toevoer naar grootverbruiker Duitsland is bovendien sterk verlaagd. Dit terwijl bepaalde Centraal-Europese landen voor hun gas erg afhankelijk zijn van de Russen.

De Duitse regeringsleider gaf geen verdere details over de pijpleiding die hij voor ogen heeft. Een verbinding zou kunnen helpen om meer gas uit Algerije, waar Spanje bijvoorbeeld veel van de brandstof haalt, naar Centraal-Europa te vervoeren.

In 2013 begonnen bouwwerkzaamheden aan een verbinding tussen Portugal, Spanje en Frankrijk, maar die stopten zes jaar later na protesten van milieugroeperingen. Om dit project, MidCat genaamd, te voltooien moet nog 226 kilometer tussen Hostalric in Catalonië en Barbaira in Frankrijk worden overbrugd. Dat zou minstens twee jaar kosten. Na de Russische inval in Oekraïne deed de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een oproep om verder te bouwen aan de pijplijn vanwege de geopolitieke situatie.

