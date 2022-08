Bondscoach Marokko vertrekt vanwege 'verschillende kijk' op WK

Vahid Halilhodzic vertrekt als bondscoach bij de nationale voetbalploeg van Marokko.

De bond meldt dat de Bosniër en de bond verschillende opvattingen hadden over de voorbereiding op het WK van eind dit jaar in Qatar en daarop "in goed overleg uit elkaar zijn gegaan". De bondscoach had de afgelopen jaren ruzie met oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, die de laatste tijd geen deel meer uitmaakten van de nationale ploeg en onder Halilhodzic geen kans maakten op deelname aan het WK.

De oud-Ajacieden ontbraken eerder dit jaar vanwege het conflict op de Afrika Cup, waar hun land in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Egypte. De trainer vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure had afgemeld.

Qatar

Marokko plaatste zich zonder Ziyech en Mazraoui voor het WK van november in Qatar. Daar is het Afrikaanse land ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Canada. Halilhodzic werd, ondanks de kwalificatie, bekritiseerd in Marokko. Hij was sinds 2019 bondscoach.

De Bosniër werkte eerder onder meer voor Lille, Paris Saint-Germain en Stade Rennes. Met de voetballers van Algerije bereikte hij op het WK van 2014 de achtste finales. Daarin was Duitsland te sterk.

