FIFA past schema WK voetbal aan: gastland Qatar in openingsduel

Niet het Nederlands elftal en Senegal, maar Qatar en Ecuador spelen het openingsduel van het WK voetbal.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het speelschema aangepast om de festiviteiten rond de start van het wereldkampioenschap te kunnen houden voor een duel van gastland Qatar. Oorspronkelijk zou Oranje met de groepswedstrijd tegen Senegal het toernooi op maandag 21 november openen, enkele uren later gevolgd door Qatar - Ecuador. Dat duel is nu een dag naar voren gehaald. Het aanvangstijdstip van het duel van Oranje is gewijzigd van 11.00 naar 17.00 uur Nederlandse tijd. Ook de openingswedstrijd op zondag 20 november begint om 17.00 uur. Door de wijziging duurt het WK een dag langer, van 20 november tot en met 18 december.

