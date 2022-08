Yesilgöz noemt neersteken Rushdie 'verschrikking'

Nederlandse politici reageren geschokt op het nieuws dat de bekende schrijver Salman Rushdie is neergestoken in de Verenigde Staten.

"Wat een verschrikking", zegt minister van Justitie Dilan Yesilgöz.

"Waar iedereen jarenlang voor vreesde komt helaas, ondanks alle maatregelen, uit", zegt Yesilgöz over de aanval. "Leef zeer met hem en zijn familie mee. Wat een klap voor hen en de rest van de vrije wereld. ".

Ook andere politici reageren geschokt. JA21-voorvrouw Annabel Nanninga noemt de aanval "ziek en ellendig". Op Twitter schrijft ze: "Laten we hopen dat hij het haalt." Geert Wilders, leider van de extreemrechtse oppositiepartij PVV, noemt het "verschrikkelijk", SP-leider Lilian Marijnissen vindt het "werkelijk afschuwelijk en barbaars" wat er is gebeurd.



De in 1947 in India in een moslimgezin geboren Ahmed Salman Rushdie werd wereldwijd berucht door zijn boek De duivelsverzen waar sommige moslims tegen protesteerden bij de publicatie in 1988.

Een jaar later verklaarde de toenmalige sjiitische machthebber in Iran, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), Rushdie vogelvrij en riep op hem te vermoorden. Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Er is op zijn minst een poging gedaan hem te vermoorden met een mislukte bomaanslag.

© ANP 2022