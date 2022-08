Rushdie aan beademing, verliest mogelijk oog na steekpartij

buitenland 13 aug 2:23

Schrijver Salman Rushdie ligt aan de beademing en verliest waarschijnlijk één oog na de steekpartij in Chautauqua in de staat New York.

Zijn literair agent meldt in een verklaring dat "het nieuws niet goed is". Eerder werd gemeld dat Rushdie werd geopereerd nadat hij per helikopter naar het ziekenhuis was gebracht. De 75-jarige Salman Rushdie, auteur van het boek De duivelsverzen, werd vrijdag door een 24-jarige man neergestoken. De literair agent van Rushdie zegt dat de zenuwen in zijn arm door die steekpartij ernstig beschadigd zijn geraakt. Ook is hij in zijn lever gestoken. Het motief van de dader is nog niet bekend, de politie en FBI doen daar onderzoek naar. © ANP 2022