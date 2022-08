Trump onderzocht voor schending Spionagewet

Er loopt een onderzoek naar de Amerikaanse oud-president Donald Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en schendingen van de Spionagewet.

Dat blijkt uit het vrijdag vrijgegeven huiszoekingsbevel op basis waarvan de FBI maandag het buitenhuis van Trump in Florida doorzocht. Bij die doorzoeking werden documenten aangetroffen die als "topgeheim" waren gemarkeerd. Daarvan is het de bedoeling dat ze "alleen beschikbaar zijn in speciale overheidsfaciliteiten". Het landgoed van een oud-president is dat uiteraard niet.

In een reactie op zijn eigen sociale netwerk Truth Social schrijft Trump dat "een huiszoeking nergens voor nodig was geweest" omdat hij de documenten zelf ook wel had willen overdragen. "Ze wilden graag politiek bedrijven en inbreken bij Mar-a-Lago", schrijft Trump, die vervolgens stelt dat er in zijn woning geen geclassificeerde documenten lagen omdat deze al "gedeclassificeerd" waren door het Witte Huis. Experts betwijfelen dit, omdat daar een lang en formeel proces aan voorafgaat, schrijft The Washington Post.

Juristen wijzen er overigens op dat de schending van de Spionagewet niet hoeft te betekenen dat Trump ook daadwerkelijk wordt verdacht van spionage. Zo legt advocaat Bradley Moss volgens persbureau AFP uit dat "de wet een heleboel misdaden met betrekking tot het verkeerd omgaan met geheime documentatie strafbaar maakt".

