New York Times: Salman Rushdie praat weer, volgens agent

Auteur Salman Rushdie heeft zaterdag weer gepraat, zegt zijn literair agent tegen The New York Times.

Rushdie, die vrijdag na lange operaties aan de beademing moest, ligt nog in het ziekenhuis en raakt mogelijk een oog kwijt. Zijn lever is beschadigd en de zenuwen in zijn arm zijn afgesneden, aldus de krant.

Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in het westen van de staat New York neergestoken. De 75-jarige schrijver liep daarbij tien steekwonden op, onder meer in zijn nek, buik en oog. Vlak na de steekpartij werd een verdachte aangehouden, de 24-jarige Hadi Matar.

Matar werd zaterdag aangeklaagd om mishandeling en poging tot doodslag. Hij zegt onschuldig te zijn. Over het motief achter de steekpartij is nog niets duidelijk.

