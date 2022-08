Taliban vieren machtsovername in Afghanistan met feestdag

De Taliban in Afghanistan hebben maandag 15 augustus tot een feestdag uitgeroepen om te vieren dat ze precies een jaar geleden aan de macht kwamen.

De extremisten pleegden een staatsgreep toen de door de Verenigde Staten geleide NAVO-troepen het land verlieten. Strijders van de Taliban wisten na een opmars in het land Kabul snel en zonder geweld in te nemen. Ze waren van 1996 tot 2001 al aan de macht, maar werden verdreven door Amerikaanse militairen. De Amerikaanse inval kwam nadat de Taliban hadden geweigerd Osama bin Laden en andere belangrijke leiders van al-Qaida uit te leveren vanwege de aanslagen op 11 september 2001.

Op het moment van de machtsovername vorig jaar waren de westerse troepen in Afghanistan bezig met de laatste fase van hun aftocht. De Taliban beloofden aanvankelijk een minder streng regime dan in de jaren negentig, maar inmiddels is er opnieuw sprake van onderdrukking. Zo zijn bijvoorbeeld de rechten van vrouwen en meisjes fors beperkt. Ook zijn er willekeurige arrestaties en buitengerechtelijke executies van onder anderen oud-functionarissen.

