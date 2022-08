Syrië: drie militairen gedood door Israëlische luchtaanval

Een luchtaanval van Israël heeft drie militairen in Syrië het leven gekost. Ook zijn er drie gewonden gevallen, melden Syrische staatsmedia.

De aanval was vermoedelijk in de Syrische kustregio Tartous. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen de hulpdiensten naar de plek toegesneld. Raketten landden in de buurt van het dorp Abu Afsa in het zuiden van Tartous.

Volgens staatsmedia werd de Syrische luchtafweer in werking gesteld. Onduidelijk is of er raketten zijn onderschept.

Israël heeft in de loop van de jaren honderden luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Syrische strijdkrachten en van aan Iran gelieerde groeperingen zoals de Libanese Hezbollah.

