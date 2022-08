Chinese zonnepanelen vast bij Amerikaanse douane door nieuwe dwangarbeidwet

Een nieuwe Amerikaanse wet die gericht is tegen dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang heeft een grote impact op de handelsstromen tussen China en de Verenigde Staten.

Zo stapelen Chinese zonnepanelen en andere apparatuur om zonne-energie op te wekken zich op aan de Amerikaanse grens sinds de goedkeuring van de wet. Dat melden analisten van investeringsbank Roth Capital. In juni werd in de VS de Uyghur Forced Labor Prevention Act van kracht. Die wet verbiedt de financiering door Amerikaanse bedrijven van de dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang.



Mensenrechtengroeperingen schatten in dat zeker een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zijn opgesloten in "heropvoedingskampen" in Xinjiang. Die beschuldigingen worden door Beijing ten stelligste ontkend. China houdt vol dat de kampen beroepsopleidingscentra zijn.

Volgens Roth Capital worden sinds de invoering van de wet zonnepanelen en zonne-apparatuur met een capaciteit van in totaal meer dan 3 gigawatt vastgehouden door de Amerikaanse douane. Dit zou kunnen oplopen naar 9 tot 12 gigawatt tegen het einde van het jaar. Ook zouden veel Chinese fabrikanten zijn gestopt met het exporteren van zonnepanelen en zonne-apparatuur naar de VS.

Door het vasthouden van de zonnepanelen wordt het voor de VS waarschijnlijk moeilijker om de capaciteit van duurzame energie uit te breiden na de goedkeuring van de historische klimaatwet vorige week. Het land is de op één na grootste markt ter wereld voor zonne-energie, maar is sterk afhankelijk van import.

China, verreweg de grootste markt voor zonne-energie, domineert de wereldwijde toeleveringsketen, met Xinjiang als een belangrijke productieregio.

