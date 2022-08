Lyon: Marokkaan onthoofdt eigen vader op parkeerplaats

De politie in de Franse stad Lyon heeft zaterdagnacht een man opgepakt die over straat liep met een mensenhoofd.

De Frans-Marokkaanse man (25) had vlak daarvoor zijn eigen vader (60) onthoofd.

Het lugubere incident gebeurde op de nacht van zaterdag op zondag op een parkeerplaats in Saint-Priest. De nationale politie ontving omstreeks 02.00 uur de melding dat een onthoofd lichaam is aangetroffen op een parkeerplaats.

De vermeende dader was nog aanwezig en liep rond met het hoofd van zijn vader in de ene hand en een keukenmes in de andere, meldt persbureau AFP. Hij zou zich hebben verzet tijdens zijn arrestatie. Volgens omstanders riep de verdachte "Allah Akbar".



De verdachte is een bekende van de politie en is eerder in aanraking geweest met justitie in verband met familieconflicten en het overmatig gebruik van verdovende middelen. De man zou echter niet bekend staan voor radicalisme, aldus AFP.

"Het onderzoek zal de precieze omstandigheden van deze tragedie, alsook het motief en de persoonlijkheid van de dader, moeten vaststellen", meldt het Franse parket.

