Buitenlanders in Donetsk aangeklaagd voor vechten met Oekraïne

In een rechtbank van pro-Russische separatisten in Donetsk zijn vijf buitenlanders aangeklaagd omdat ze huurlingen zouden zijn.

Ze werden gevangen toen ze meevochten met het leger van Oekraïne, melden Russische media. Drie van hen kunnen de doodstraf krijgen.

De doodstraf kan worden opgelegd aan de Brit John Harding, Kroaat Vjekoslav Prebeg en Zweed Mathias Gustafsson. Zij werden gevangen in en rond de havenstad Marioepol. De twee andere mannen die terechtstaan, de Britten Dylan Healy en Andrew Hill, riskeren deze straf niet.

De mannen hebben volgens het Russische staatspersbureau TASS onschuldig gepleit. Het proces gaat begin oktober verder.



In het deels bezette Donetsk werden in juni twee Britten en een Marokkaan tot doodstraffen veroordeeld. De separatistische rechtbank oordeelde dat de drie mannen probeerden de macht over te nemen en dat zij huurlingen waren.

De vonnissen zijn nog niet uitgevoerd. De mannen hebben beroep aangetekend.

