H&M terug in Chinese webwinkel na kritiek op mensenrechten Oeigoeren

De kleding van modeketen H&M is weer verkrijgbaar via de Chinese webwinkel Tmall van Alibaba.

Vorig jaar werd de kleding van H&M van de website gehaald, nadat het bedrijf kritiek had op mensenrechtenschendingen in de Chinese regio Xinjiang.

Het is vooralsnog onduidelijk waarom het bedrijf nu weer online kleding mag verkopen. De heropening werd opgemerkt door Chinese internetgebruikers. Vorig jaar schrapten veel Chinese platforms verwijzingen naar H&M.

Het Zweedse modemerk had daarvoor aangegeven geen katoen uit Xinjiang meer te willen gebruiken. Dat gebeurde na signalen dat Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, bij de productie van katoen dwangarbeid moesten verrichten.



China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van Oeigoeren in Xinjiang, wat tevens een belangrijk katoengebied is. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties.

China ontkent de aantijgingen.

© ANP 2022