Scholz laaiend over Holocaust-opmerking Palestijnse president

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zijn afschuw uitgesproken over opmerkingen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas die de Holocaust zouden relativeren.

In een tweet zegt de regeringsleider zeer verontwaardigd te zijn over de "onmogelijke" uitlatingen van Abbas dinsdag tijdens diens bezoek aan Berlijn, de voormalige hoofdstad van Nazi-Duitsland.

"Juist voor ons Duitsers is elke relativering van de Holocaust ondraaglijk en onacceptabel", aldus Scholz woensdag. Abbas was tijdens een persconferentie gevraagd naar excuses voor de Palestijnse aanslag op het Israëlische sportteam precies vijftig jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in München.

De Palestijnse president reageerde door Israël ervan te beschuldigen "vijftig bloedbaden, vijftig holocausts" te hebben gepleegd tegen de Palestijnen sinds 1947.

© ANP 2022