Politie Berlijn opent onderzoek naar Palestijnse president Abbas

De Berlijnse politie is een onderzoek begonnen naar de vraag of de Palestijnse president Mahmud Abbas (87) heeft aangezet tot haat.

Het betreft opmerkingen die Abbas maakte tijdens een persconferentie dinsdag na een ontmoeting met bondskanselier Olaf Scholz in de voormalige Nazi-hoofdstad Berlijn.

Er is volgens de politie tegen Abbas aangifte gedaan wegens het "bagatelliseren" van de Shoah of Holocaust, de vervolging en het massale vermoorden van Joodse Europeanen door de Duitsers (1933-1945) en hun vazallen.

De Palestijnse leider werd gevraagd naar een terroristische aanslag vijftig jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in München, waarbij een Palestijnse commando elf Israëli's doodde.



Abbas was verbijsterd door de hypocrisie en wees in een reactie de vragensteller op de vele Israëlische aanvallen op Palestijnse burgers sinds 1947. "Van 1947 tot vandaag, heeft Israël vijftig massaslachtingen in vijftig Palestijnse plaatsen gepleegd, vijftig massamoorden, vijftig Holocausts en ook vandaag, elke dag, veroorzaakt het Israëlische leger doden onder de Palestijnen."

Het Berlijnse onderzoek leidt vermoedelijk niet tot vervolging, omdat de president te gast was als leider van de Palestijnen. Maar hij geniet in de Bondsrepubliek geen immuniteit als bezoekend staatshoofd. Duitsland is een van de westerse landen die Palestina niet officieel als staat erkent. Dat hebben in de wereld inmiddels 130 landen wel gedaan.

