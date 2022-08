Weer lid Daesh-terreurcel 'Beatles' in VS veroordeeld tot levenslang

De 33-jarige El Shafee Elsheikh, een van de zogenoemde Beatles van terreurbeweging Daesh, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

In april kreeg een 38-jarige kompaan van hem al levenslang. Ze waren betrokken bij een gijzelingszaak die leidde tot de onthoofding van Amerikaanse journalisten en hulpverleners in Syrië en Irak.

De twee werden in 2018 in het noorden van Syrië opgepakt door Koerdische milities en overgedragen aan Amerikaanse troepen in Irak.

Elsheikh, geboren in Soedan en opgegroeid in Londen, werd vier maanden geleden door een jury al schuldig bevonden aan een samenzwering om vier Amerikaanse gijzelaars te doden: James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig en Kayla Mueller.

De Beatles van Daesh zouden tussen 2012 en 2015 zeker 27 mensen uit vijftien landen in Syrië hebben ontvoerd. Sommigen werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld en sommigen werden vervolgens op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. Beelden daarvan gebruikte Daesh voor propagandadoeleinden. De vier worden de Beatles genoemd vanwege hun Britse accent.

De bendeleider Mohammed Emwazi, beter bekend als Jihadi John, is bij een Amerikaanse droneaanval eind 2015 gedood. Het vierde bendelid, Aine Davis of Jihadi Paul, zit in Turkije een celstraf voor terrorisme uit.

