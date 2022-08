Politie gaat uit van brandstichting islamitisch centrum Veldhoven

algemeen 20 aug 15:58

De politie gaat ervan uit dat de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag in het gebouw van een islamitisch centrum aan de Kruisstraat in Veldhoven woedde, is aangestoken.

Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar het pand is wel beschadigd. De melding van de brand kwam iets na 02.30 uur binnen. Volgens de politie hebben omwonenden een scooter horen wegrijden die mogelijk iets met de brand te maken heeft. De politie vraagt om getuigen en camerabeelden. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat er vlammen uitbreken bij het pand en er daarna iemand wegrent. Volgens Omroep Brabant gaat het om de brandstichter, maar de politie kan dat niet bevestigen. Een woordvoerder laat zaterdagmiddag weten dat er meerdere beelden gevorderd zijn en dat die onderzocht worden. Het gaat onder meer om videobeelden van omwonenden en bedrijven in de omgeving. Of er een verdachte in beeld is bij de politie, kon de zegsman niet zeggen. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle. Het getroffen pand wordt gebruikt door de stichting Islamplanning. Er worden onder meer lessen aan kinderen gegeven. Tegen de komst van het islamitisch centrum was eerder deze zomer veel verzet in Veldhoven, dat bij Eindhoven ligt. Een onlinepetitie werd 1600 keer ondertekend. © ANP 2022