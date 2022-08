Drukte door vakantiegangers op Europese wegen

Het is deze zaterdag opnieuw druk op de Europese wegen, met zowel terugkerende vakantiegangers als mensen die juist richting hun vakantieoord gaan.

Onder meer in Spanje, Frankrijk, Italië en Zwitserland moeten automobilisten op de bekende vakantieroutes rekening houden met vertraging, zegt de ANWB. Maandag beginnen in het midden van het land de scholen weer en dat is terug te zien op de wegen. Er is ondanks de drukte echter geen sprake van een 'zwarte zaterdag', zegt een woordvoerster. "Het is een beetje vergelijkbaar met de afgelopen weekenden."

Vanuit Spanje loopt het vast op de A9 en A7 tussen de Franse steden Perpignan en Vienne. De vertraging kan oplopen tot twee uur, aldus de ANWB. In Italië duurt het tussen de Brennerpas en Verona (A22) liefst drie uur langer. De andere kant op bedraagt de vertraging ruim een uur.

Bij de Zwitserse Gotthardtunnel (A2) is het ook druk. Richting het zuiden doet het verkeer er 1,5 uur langer over, richting het noorden is dat veertig minuten. Op de A8 tussen München in Duitsland en Salzburg in Oostenrijk is er vertraging, dat komt door een ongeluk eerder op de dag en drukte.

© ANP 2022