Recordaantal migranten steekt Kanaal naar Engeland over

Een recordaantal migranten is maandag met kleine bootjes vanuit Frankrijk het Kanaal naar Engeland overgestoken.

Het Britse ministerie van Defensie meldt dat binnen 24 uur 1295 migranten zijn geregistreerd.

Het vorige dagrecord van 1185 personen is van 11 november 2021. Het dagcijfer van maandag is hoger dan het totaal van vorige week, toen 1078 migranten in bootjes werden gesignaleerd. Het totaal van dit jaar ligt nu op 22.670, bijna twee keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2021 werden 28.526 bootmigranten geteld.

Sinds begin 2020 proberen steeds meer migranten het Verenigd Koninkrijk illegaal via het Kanaal te bereiken. Vooral in de zomer worden pogingen gedaan, als de weersomstandigheden goed zijn. Het Verenigd Koninkrijk probeert met strenge maatregelen een einde te maken aan de levensgevaarlijke reizen, bijvoorbeeld met hogere straffen voor mensensmokkelaars.

