Baby overleden in sporthal bij aanmeldcentrum Ter Apel

In de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is in de nacht van dinsdag op woensdag een drie maanden oude baby overleden.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na een bericht van Het Parool.

Hoe de baby exact is overleden moet nog worden onderzocht, aldus de woordvoerder. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje. Meer informatie volgt na het onderzoek. Het is onduidelijk wanneer dat is afgerond. Onder de bewoners bij het opvangcentrum in Ter Apel heerst "verdriet en onmacht", aldus de woordvoerder. "Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden." Ook het personeel van het COA is "diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenis".

VluchtelingenWerk Nederland laat weten "met grote verslagenheid" te hebben kennisgenomen van het overlijden van de baby. "Dit is intens verdrietig en een groot verlies voor de nabestaanden. Dit nieuws komt ook in onze organisatie hard aan. In het bijzonder bij onze medewerkers en vrijwilligers ter plaatse. We leven mee met de nabestaanden van dit kindje. En we wachten het aangekondigde onderzoek af."



Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wil niet reageren op het nieuws. Een deel van de mensen slaapt in een noodopvang in een sporthal omdat het bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel al tijden te druk is.

Afgelopen nacht moesten er zevenhonderd mensen buiten slapen, het hoogste aantal ooit. De nachten ervoor moesten er ook al honderden mensen buiten slapen vanwege de drukte.

