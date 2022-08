Franse president Macron in Algerije om 'opnieuw te beginnen'

De Franse president Emmanuel Macron is voor een driedaags bezoek in Algerije aangekomen.

Hij wil met een delegatie van circa negentig mensen een nieuw begin maken in de relaties met het delfstofrijke Noord-Afrikaanse land. Het is zestig jaar geleden dat dit onderdeel van de Franse republiek na een bloedige oorlog én burgeroorlog in 1962 onafhankelijk werd.

Het is altijd als een droefgeestige schaduw blijven hangen over de Frans-Algerijnse betrekkingen. Daarom wil Macron naar eigen zeggen "een nieuw hoofdstuk beginnen" en "naar de jeugd en de toekomst kijken". Hij is de eerste Franse president die is geboren na de onafhankelijkheid van Algerije.

Macron wordt ontvangen door zijn Algerijnse ambtgenoot Abdelmadjid Tebboune met wie hij een tête-à-tête heeft en die hem en de hele delegatie 's avonds in het Volkspaleis onthaalt op een staatsdiner. Het paleis was lange tijd de zetel van de Franse gouverneur-generaal.



Onderdeel van de gesprekken is naar verwachting de gasvoorraad van Algerije, de grootste gasproducent van Afrika en groot exporteur naar onder meer Spanje en Italië. Volgens Franse media komen waarschijnlijk ook de toestand in Mali en de uitzetting van illegale Algerijnen uit Frankrijk ter sprake. Algerije werkt daar doorgaans niet aan mee.

Vrijdag brengt Macron onder meer een bezoek aan Oran, de tweede stad van het land. Daar werden een paar dagen na de officiële onafhankelijkheid van het land begin juli 1962 honderden Europese inwoners vermoord door Algerijnse strijders.



De slachting werd ook in Frankrijk stilgehouden, omdat het Franse leger nog vlakbij de stad gelegerd was en niets tegen de slachting ondernam. Macron heeft begin dit jaar gezegd dat deze massamoord uit de vergetelheid moet raken en moet worden erkend.

Macron heeft vorig jaar ook indirect geopperd dat er geen Algerije bestond voordat de Fransen er in 1830 kwamen en dat de Algerijnse regering haat tegen Fransen zaait. Dat leidde tot een van de talrijke diplomatieke ruzies.

