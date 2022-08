WHO: miljoen coronadoden dit jaar

Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan 1 miljoen mensen overleden aan het coronavirus.

De grens is deze week gepasseerd, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties donderdag.

"We kunnen niet zeggen dat we met het coronavirus leren leven wanneer alleen dit jaar al 1 miljoen mensen zijn overleden, terwijl we 2,5 jaar na het begin van de pandemie zijn en alle middelen hebben om deze sterfgevallen te voorkomen", zei Ghebreyesus. Hij riep regeringen op meer te doen om ouderen, mensen in risicogroepen en zorgmedewerkers te vaccineren. "Het is goed om te zien dat sommige landen met de laagste vaccinatiegraad hun achterstand inlopen, met name in Afrika."

In totaal zijn nu 6,45 miljoen sterfgevallen door toedoen van het virus geregistreerd. Meer dan 595 miljoen mensen zijn positief getest. De werkelijke aantallen kunnen hoger zijn. In totaal zijn 12,4 miljard prikken gezet.



De Verenigde Staten hebben de meeste geregistreerde coronadoden, namelijk iets meer dan 1 miljoen. Daarna volgen Brazilië (bijna 683.000), India (ruim 527.000), Rusland (bijna 384.000) en Mexico (bijna 329.000).

In Nederland zijn voor zover bekend ruim 22.000 mensen aan het virus overleden. In Marokko gaat het om 16.200 coronadoden.

