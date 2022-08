Bestelwagen rijdt in Brussel in op terras, mogelijk gewonden

Een bestelwagen is volgens Belgische media in het centrum van Brussel ingereden op een terras. Daarbij zouden zeker zes gewonden zijn gevallen.

De bestuurder is volgens de politie gevlucht. Het incident gebeurde even voor 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat. Dat is een zijstraat van de drukke Nieuwstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad. De politie heeft de omgeving afgezet.

De toedracht is nog onduidelijk, ook of er opzet in het spel was. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat weten "in nauw contact met onze veiligheidsdiensten" te staan. "De situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet."

De slachtoffers hebben volgens de krant Het Laatste Nieuws en nieuwssite Sudinfo lichte verwondingen opgelopen.

