Ankara: Zweden en Finnen komen Turken tegemoet op pad naar NAVO

Bij hun streven naar lidmaatschap van de NAVO hebben Zweden en Finland steun uitgesproken voor de veiligheidszorgen van de Turkse regering in Ankara.

NAVO-lidstaat Turkije eist die steun om akkoord te kunnen gaan met Zweedse en Finse toetreding.

Volgens Ankara hebben Zweden en Finland hun toezegging om "terreur" te bestrijden hernieuwd. Dat was in Finland tijdens hun eerste overleg over de Turkse voorwaarden voor het accepteren van de NAVO-kandidaten.

De twee Noord-Europese landen willen door de Russische invasie in Oekraïne bij de NAVO om sterker te staan tegen Rusland. Zij bieden echter onderdak aan personen die Ankara als terroristen beschouwt.

"Finland en Zweden hebben hun engagement hernieuwd om volledige solidariteit en samenwerking met Turkije te tonen in de strijd tegen alle vormen en uitingen van terreur", aldus een verklaring.

