Geweld laait op in Libië, politieke crisis neemt toe

buitenland 27 aug 16:36

In Libië is het geweld weer opgelaaid. Rivaliserende groeperingen beschoten elkaar in Tripoli. Daarbij is ten minste één dode gevallen.

De vrees bestaat dat de vijandelijkheden weer uitgroeien tot een grootschalig conflict in het olierijke Noord-Afrikaanse land, dat al jaren in een ernstige politieke crisis verkeert. De gevechten braken in de nachtelijke uren uit in districten van de hoofdstad en het geweervuur ging zaterdag door. Ook waren er explosies te zien en te horen. Videobeelden toonden brandende auto's, rokende panden met kogelgaten en brand in zowel een moskee als een gezondheidscentrum. De VN-missie voor Libië heeft een oproep gedaan "onmiddellijk te stoppen met de vijandelijkheden". De organisatie maakte melding van onder meer het lukraak beschieten en bombarderen van doelen in woonbuurten. De Amerikaanse ambassade in Tripoli zei erg bezorgd te zijn door de hernieuwde strijd, na maanden van toenemende spanningen tussen de twee regeringen die elkaar de macht betwisten in Libië. © ANP 2022