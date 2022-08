Diplomatiek conflict tussen Marokko en Tunesië na bezoek Polisario-leider Brahim Ghali

Marokko heeft zijn ambassadeur uit Tunesië teruggetrokken en de Tunesische ambassadeur in Marokko uitgewezen.

Aanleiding is een bezoek aan de Tunesische president Kais Saied door de leider van het Polisario-Front, de militante onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara waarmee Rabat al bijna een halve eeuw een conflict heeft.

"Schaamteloos en vijandig", noemt Marokko het bezoek van Polisario-leider Ghali aan president Saied, kort voor een belangrijke internationale conferentie over Afrikaanse ontwikkeling in Tunis. Volgens het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het Marokkaanse volk diep gekwetst. Marokko zal dan ook niet aanwezig zijn bij de conferentie in Tunesië.

Autonomieplan

Marokko stimuleerde na het vertrek van kolonisator Spanje de eigen inwoners om zich te vestigen in de Sahara. Dat leidde tot een gewapend conflict met de oorspronkelijke bewoners, de Sahrawi, die onder de vlag van Polisario een gewapende strijd voerde tegen Marokko. In 1991 werd met hulp van de Verenigde Naties een staakt-het-vuren bereikt, maar de Saharaanse onafhankelijkheidsbeweging en Marokko werden het nooit eens.



Marokko heeft al eens een zelfbeschikkingsreferendum toegezegd aan de inwoners van de fosfaatrijke regio, maar dat is er nooit gekomen. Ook bood Marokko jaren geleden aan om van de Westelijke Sahara een autonome regio te maken, waarmee het officieel onderdeel zou worden van Marokko maar wel een hoge mate van zelfbestuur zou krijgen.

Nederland sprak zich eerder dit jaar uit vóór de autonomieplannen van Marokko, net als verschillende EU-landen zoals Marokko's Europese buurland Spanje. Algerije, dat Polisario steunt, verbrak onlangs een belangrijk vriendschapsverdrag met Spanje vanwege de Sahara-kwestie.

