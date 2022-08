Zes doden door ongeval met vrachtwagen in Nieuw-Beijerland

Zes mensen zijn om het leven gekomen door het ongeval zaterdagavond in Nieuw-Beijerland. Dat meldt de politie. Een vrachtwagen reed toen van de dijk en raakte aanwezigen op een buurtfeest.

Zeven gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. De toestand van een van de gewonden is kritiek, aldus de politie.

Drie van de dodelijke slachtoffers zijn afkomstig uit Nieuw-Beijerland. Het gaat om een 50-jarige en een 62-jarige man en een 75-jarige vrouw. De andere omgekomen slachtoffers zijn een 32-jarige vrouw uit Oud-Beijerland en een 41-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Goudswaard. De politie bevestigt dat drie van de dodelijke slachtoffers uit een familie komen, zoals volgens de regionale zender Rijnmond zondagmorgen bekend was gemaakt in de Bethelkerk in Oud-Beijerland.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 46-jarige man uit Spanje, is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Volgens de politie had de chauffeur niet gedronken. Een bestuurder van een witte bestelbus is gehoord als getuige.



Getuige

De werkgever van de chauffeur, het Spaanse bedrijf El Mosca, zei tegen de krant La Verdad uit Murcia dat de chauffeur moest uitwijken voor een bestelwagen en daardoor van de dijk reed. "Dat verhaal hebben we inderdaad gehoord", zegt een politiewoordvoerder.

Zij geeft aan dat zaterdag een oproep is gedaan aan de bestuurder van de bestelbus om zich te melden, dat die zich heeft gemeld en dat met de bestuurder is gesproken als getuige. "We nemen het mee in het onderzoek", aldus de woordvoerder. Volgens haar houdt de politie nog verschillende scenario's open.



Het ongeluk gebeurde op de Zuidzijdsedijk bij Nieuw-Beijerland. Er was daar een grote buurtbarbecue aan de gang. De vrachtwagen was bovenaan de dijk vanuit stilstand gaan rijden en door nog onbekende oorzaak van de dijk geraakt.

Hierdoor kwam de vrachtwagen midden in de buurtbarbecue terecht.

© ANP 2022