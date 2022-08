Islamitische organisaties delen dekens en andere spullen uit bij Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn zondag door hulporganisaties veel spullen uitgedeeld, zoals eten en drinken maar ook dekens, kleding, jassen en schoenen.

Het ging om vrijwilligers van christelijke en islamitische hulporganisaties.

De uitgedeelde spullen vonden gretig aftrek onder de asielzoekers, maar er was zoveel gebracht dat er zelfs nog spullen overbleven.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben asielzoekers die buiten moesten slapen in Ter Apel het "verschrikkelijk koud" gehad, meldde Artsen zonder Grenzen eerder zondag. In totaal sliepen die nacht zo'n 250 mensen buiten.



Het is niet bekend hoeveel mensen in de nacht van zondag op maandag buiten moeten slapen. Sinds zondag is een crisisnoodopvang open in Doetinchem voor 225 vluchtelingen die tot het einde van het jaar kunnen blijven.

Mogelijk biedt dat wat verlichting in Ter Apel.

