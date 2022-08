Gibraltar na 180 jaar weer erkend als stad

Een poging van Gibraltar om officieel erkend te worden als stad, heeft geleid tot een opvallende uitkomst.

Onderzoekers ontdekten dat het Britse overzeese gebied in Zuid-Europa al 180 jaar een stadsstatus heeft, bericht de BBC.

Het aan Spanje grenzende Gibraltar is al honderden jaren Brits gebied. Het schiereiland probeerde dit jaar een stadsstatus te krijgen, maar die aanvraag bleek na archiefonderzoek overbodig. Koningin Victoria verleende het gebied al in 1842 de status van stad. Dat was niet goed geregistreerd en daardoor stond Gibraltar ook niet op de officiële stedenlijst, erkent de Britse regering nu.

Er zijn geen duidelijke voorwaarden waar een Britse plaats aan moet voldoen om officieel erkend te worden als stad. Steden worden vaak gezien als plaatsen met een grote bevolking, universiteit of een kathedraal. Het verwerven van zo'n stadsstatus levert lokale overheden ook weinig concrete voordelen op, maar het is vaak wel een bron van trots voor inwoners.



